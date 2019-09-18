В Воронеже пройдет гала-концерт фестиваля творчества ветеранов «Мудрость поколений говорит»

СЕГОДНЯ 12:01 2019-09-18T12:01:56+03:00

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29 сентября 2019 года в 14.00 в Культурно-досуговом центре «Северный» состоится гала-концерт городского фестиваля творчества ветеранов «Мудрость поколений говорит». Праздничный концерт посвящен Международному Дню пожилых людей, который отмечается в нашей стране с 1992 года. Фестиваль проводится в городе Воронеже с 2007 года. Главным организатором мероприятия является управление культуры администрации городского округа город Воронеж, при содействии городского совета ветеранов войны и труда.

Каждый год в фестивале принимают участие ветераны войны и труда, пенсионеры, ветеранские клубы, вокальные и танцевальные творческие коллективы, исполнители-инструменталисты, чтецы и мастера декоративно-прикладного творчества. Фестиваль проводится по 6 номинациям: хоровое пение, вокальное исполнение, художественное слово, декоративно-прикладное творчества и изобразительное искусство, инструментальное исполнительство, хореографическое искусство.

Отборочные туры фестиваля пройдут 22 сентября, гала-концерт – 29 сентября. После праздничного концерта состоится открытие танцевальной программы «Для тех, кто молод душой».

Управление культуры администрации городского округа город Воронеж поздравляет пожилых людей с праздником и приглашает всех желающих на гала-концерт.

Программа мероприятия:

14.00 – Гала-концерт городского фестиваля «Мудрость поколений говорит» (Московский пр-т, д.131, КДЦ «Северный»);

16.00 – Вечер танцев «Для тех, кто молод душой» (Московский пр-т, д.131, КДЦ «Северный»).

Вход для всех посетителей и гостей бесплатный!

Фото: МБУК "Городской Дворец культуры".

ИСТОЧНИК KP.RU