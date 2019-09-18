2019-09-18T12:25:57+03:00
Общество

Почетными гражданами Воронежа стали экс-мэр и кардиохирург

Городская Дума полностью поддержала кандидатуры, выдвинутые общественникаии
Юлия ДИДЕНКО
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В Воронеже гордума выбрала почетных граждан 2019. В этом году ими стали бывший мэр Александр Цапин и кардиохирург Сергей Ковалев. Их кандидатуры 16 сентября выдвинула Общественная палата. Но окончательное решение приняли депутаты городской думы в среду, 18 сентября.

В списке изначально было 11 кандидатур. Александра Цапина во время тайного голосования выбрали 24 депутата из 28, а Сергея Ковалева - 19. В 2017 году их уже выдвигали на присвоение звания почетного гражданина Воронежа. Но произошел скандал (общественность возмутилась «применению административного ресурса» и предложила вместо Цапина гитариста Ивана Безгина) и Цапин сам отказался от включения своей кандидатуры в голосование парламентариев. А Сергею Ковалеву просто не хватило голосов общественников.

Справка «КП»

Сергей Ковалев является главой кардиохирургического центра и отделения №2 первой областной больницы. За три года он спас более тысячи пациентов. И только за 2018 год провел 344 операции на открытом сердце.

Александр Цапин в 1992 стал главой администрации Воронежа. А в 1995-м его избрали мэроми и, по воспоминаниям современников, неплохо справлялся со своей работой. Какое-то время Цапин был врио губернатора, но затем вернулся в мэрию и проработал там до 2000 года.

Напомним, в том году почетным гражданином Воронежа стал 100-летний ветеран войны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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