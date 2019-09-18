2019-09-18T11:55:27+03:00
Авто

ГИБДД оштрафовала водителя воронежского автобуса за лихой "дрифт" через сплошную

Рискованный обгон попал на [видео]
Виктор ПАВЛОВ
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Кадр из видео, предоставленного ГУ МВД по Воронежской области.Кадр из видео, предоставленного ГУ МВД по Воронежской области.
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Двухполосная дорога. Водитель большого автобуса замечает своего коллегу, который тормозит у остановки. Вместо того, чтобы снизить скорость, поддает газу. Накренившись, огромная машина выезжает через сплошную прямо перед встречным транспортом и успешно возвращается в свою полосу. Видео с таким содержанием отправил в ГИБДД воронежский водитель.

Там провели проверку и выяснили, что опасный маневр совершил 43-летний водитель автобуса 14В. Дело было 5 сентября на улице Калининградской. Водителя вместе с руководителем транспортного предприятия пригласили в ГИБДД. В отношении нарушителя составили протокол за нарушение правил обгона, ему назначили штраф в размере пяти тысяч рублей.

Напомним, что одно из самых распространенных ДТП с общественным транспортом - падение пассажиров в салоне. За год от этого пострадали 47 человек.

Ранее Игорь Качкин, замначальника УГИБДД по Воронежской области, эмоционально прокомментировал особенности поведения водителей маршруток.

Автобус совершает лихой обгон через сплошную.Видео предоставлено ГУ МВД по Воронежской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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