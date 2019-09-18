2019-09-18T11:35:44+03:00
Общество

Сбербанк снижает размер первоначального взноса

ПАО Сбербанк снижает размер минимального первоначального взноса для получения ипотечного кредита с 15% до 10% для участников зарплатного проекта
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Сниженный первоначальный взнос доступен при покупке готового и строящегося жилья в ипотеку в период с 17 сентября 2019 года по 20 января 2020 года.

Также первоначальный взнос снижен с 50% до 30% для клиентов, оформляющих ипотеку на готовое и строящееся жилье без подтверждения дохода и занятости на территории Северо-Западного и Уральского регионов в период с 17 сентября по 7 декабря 2019 года.

Подать заявку на ипотеку со сниженным первоначальным взносом можно онлайн на DomClick.ru

- Для многих россиян именно недостаточное количество собственных накоплений являлось серьезным ограничением при покупке недвижимости в ипотеку. Мы надеемся, что снижение первоначального взноса позволит нашим клиентам быстрее обзавестись собственным жильем уже сейчас, не откладывая покупку недвижимости на потом, - прокомментировал снижение размера минимального первоначального взноса Первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Александр Ведяхин.

реклама

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Воронежской области парни угнали машину, чтобы проехать 500 метров
Воронежский таксист, задолжавший крупную сумму, приехал по вызову судебного пристава
Около тысячи сосен согласовали к вырубке в Северном лесу Воронежа
Больше четырех тысяч жителей Воронежской области обратились к врачам с симптомами гриппа
«Букет» нарушений нашла прокуратура в воронежской районной больнице
Четыре жителя Воронежской области получили сроки за организацию игорного бизнеса
Аналитики посчитали, сколько можно снимать квартиру в Воронеже за цену iPhone 11 Pro Max
Люди «серебряного возраста» могут отдохнуть в санатории имени Дзержинского с хорошей скидкой
В Воронеже пройдет гала-концерт фестиваля творчества ветеранов «Мудрость поколений говорит»
В Северном лесу Воронежа началась массовая вырубка деревьев
ГИБДД оштрафовала водителя воронежского автобуса за лихой "дрифт" через сплошную
Почетными гражданами Воронежа стали экс-мэр и кардиохирург
80 тысяч рублей потеряла хозяйка воронежской квартиры после общения с мошенником
В Воронеже "Форд" не уступил дорогу мотоциклу: есть пострадавший
Воры-"жигулисты" активизировались в Северном микрорайоне Воронежа
Борцов с коррупцией задержали в Воронеже в рамках дела о мошенничестве
Легковушка снесла мотоцикл на воронежской трассе: двое пострадавших
Воронежцам покажут фильмы Манхэттенского фестиваля
В День города у памятника Платонову воронежцев ждет кукольный театр
В Воронежской области отменили экскурсионные электрички в "Дивногорье"
Около пяти глав районов Воронежской области покинут пост до середины 2020 года
Российская армия впервые применила "Палантины" во время учений в Воронежской области
Воронежский краеведческий музей отметит 125-летие
В День города в Воронеже пройдет фестиваль книги
Жительница Воронежской области обманула пенсионерку на 6000 рублей при продаже детских вещей
Поймали воронежца, который был в федеральном розыске за покушение на убийство