В Воронеже "Форд" не уступил дорогу мотоциклу: есть пострадавший
Авария с мотоциклом произошла на проспекте Патриотов Воронежа вчера, 17 сентября, примерно в 15.55. Об этом сообщают в ГУ МВД по Воронежской области.
"Форд-Фокус" двигался по проспекту со стороны улицы Ворошилова в сторону улицы Героев Сибиряков. Во время поворота налево он не уступил дорогу мотоциклу "Хонда", за рулем которого сидел 19-летний парень.
- Транспортные средства получили механические повреждения. Водитель мотоцикла с травмами различной степени тяжести доставлен в больницу, - говорят в полиции. - Проводится проверка.
Добавим, что это не единственное ДТП с мотоциклом за вчерашний день. На трассе в Павловском районе после столкновения с автомобилем пострадал 18-летний водитель двухколесного транспорта и его 27-летняя пассажирка.
ИСТОЧНИК KP.RU