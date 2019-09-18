В Воронеже "Форд" не уступил дорогу мотоциклу: есть пострадавший

СЕГОДНЯ 10:48 2019-09-18T10:57:58+03:00

За день в области произошло две серьезные аварии с мотоциклами. Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

Изменить размер текста: A A

Авария с мотоциклом произошла на проспекте Патриотов Воронежа вчера, 17 сентября, примерно в 15.55. Об этом сообщают в ГУ МВД по Воронежской области.

"Форд-Фокус" двигался по проспекту со стороны улицы Ворошилова в сторону улицы Героев Сибиряков. Во время поворота налево он не уступил дорогу мотоциклу "Хонда", за рулем которого сидел 19-летний парень.

- Транспортные средства получили механические повреждения. Водитель мотоцикла с травмами различной степени тяжести доставлен в больницу, - говорят в полиции. - Проводится проверка.

Добавим, что это не единственное ДТП с мотоциклом за вчерашний день. На трассе в Павловском районе после столкновения с автомобилем пострадал 18-летний водитель двухколесного транспорта и его 27-летняя пассажирка.

ИСТОЧНИК KP.RU