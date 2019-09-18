Воры-"жигулисты" активизировались в Северном микрорайоне Воронежа

СЕГОДНЯ 10:25 2019-09-18T10:28:40+03:00

Возникает чувство, что воришки неплохо разбираются в устройстве отечественного автомобиля - снимают не только колеса и аккумуляторы. Фото из архива. Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

Скручивают с автомобилей все детали, которые представляют хоть какую-то ценность

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Воронежский автомобилист поделился печальными итогами вечера. "Украли карбюратор, генератор, аккумулятор, бронепровода и всякие реле. Владимира Невского, у "Аксиомы". Будьте осторожны". Чтобы скрутить все это, нужно немало времени. В комментариях отмечают: "Работали не наркоманы, а владельцы "Жигулей" - знали, что снимать".

Ранее другой воронежец рассказал, как лишился аккумулятора у Северного авторынка. Мужчина поставил свою "семерку" и удалился на 20 минут. Когда вернулся, обнаружил вскрытый капот.

Как рассказывал в эфире радио "КП" (Воронеж, 97.7 FM) Сергей Бучнев, замначальника полиции по оперативной работе УМВД России по Воронежу, раскрываемость таких краж повысилась благодаря распространению камер видеонаблюдения.

ИСТОЧНИК KP.RU