Воры-"жигулисты" активизировались в Северном микрорайоне Воронежа
Воронежский автомобилист поделился печальными итогами вечера. "Украли карбюратор, генератор, аккумулятор, бронепровода и всякие реле. Владимира Невского, у "Аксиомы". Будьте осторожны". Чтобы скрутить все это, нужно немало времени. В комментариях отмечают: "Работали не наркоманы, а владельцы "Жигулей" - знали, что снимать".
Ранее другой воронежец рассказал, как лишился аккумулятора у Северного авторынка. Мужчина поставил свою "семерку" и удалился на 20 минут. Когда вернулся, обнаружил вскрытый капот.
Как рассказывал в эфире радио "КП" (Воронеж, 97.7 FM) Сергей Бучнев, замначальника полиции по оперативной работе УМВД России по Воронежу, раскрываемость таких краж повысилась благодаря распространению камер видеонаблюдения.
ИСТОЧНИК KP.RU