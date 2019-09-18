Борцов с коррупцией задержали в Воронеже в рамках дела о мошенничестве
Сотрудники ФСБ задержали начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Воронежу и его заместителя, сообщает "КоммерсантЪ-Черноземье" со ссылкой на собственные источники. По предварительным данным, высокопоставленные полицейские проходят по уголовному делу о мошенничестве.
В ГУ МВД по Воронежской области комментируют, что действиям полицейских "будет дана самая жесткая оценка вне зависимости от должности и звания". По факту случившегося начали служебную проверку. Если вина полицейских будет установлена, к дисциплинарной ответственности привлекут также их непосредственного руководителя.
ИСТОЧНИК KP.RU