Легковушка снесла мотоцикл на воронежской трассе: двое пострадавших

СЕГОДНЯ 10:06 2019-09-18T10:06:17+03:00

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Авария с тяжелыми последствиями произошла в Павловском районе, сообщают в ГУ МВД по Воронежской области. ДТП случилось вчера, 17 сентября, примерно в 19.10 на дороге от Павловска до Калача.

36-летний водитель автомобиля "Джили-Эмгранд" выезжал со второстепенной дороге. По предварительным данным, во время этого маневра он проехал по встречной полосе. Там столкнулся с мотоциклом "Омакс", за рулем которого был 18-летний парень. Водитель двухколесного транспорта и его 27-летняя пассажирка попали в больницу с травмами различной степени тяжести.

- По данному факту проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего, - комментируют в полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU