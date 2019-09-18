Воронежцам покажут фильмы Манхэттенского фестиваля

СЕГОДНЯ 09:14 2019-09-18T09:14:29+03:00

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С 26 сентября по 2 октября воронежцы вместе со зрителями четырехсот городов пяти континентов будут выбирать лучший фильм самого крупного фестиваля короткометражного кино - Manhattan short 2019 - под слоганом «Одна неделя. Один мир. Один фестиваль» показы короткометражек пройдут одновременно в Воронеже и Вене, Москве и Нью-Йорке, Санкт-Петербурге и Мадриде, Екатеринбурге и Праге...

В программе (18+) длительностью 2 часа 25 минут покажут 10 минифильмов из Франции, США, Канады, Финляндии, Великобритании, Ирана и Германии. О чем они?

«Футбольный клуб города Нафта» (Франция). В Тунисе два любящих футбол брата находят осла, заблудившегося посреди пустыни на границе с Алжиром. Но почему у осла наушники в ушах и «мука» в поклаже?

«Мусор» (США). Авария на строительной площадке заставляет бригадира Армандо экстренно спасать подчиненного. Тем временем ему открывается невероятная правда о мрачном мире рабского труда иммигрантов в США.

«Урок вождения» (Иран). По иранским законам муж Бахаре должен сопровождать ее на уроках вождения, чтобы не оставить наедине с инструктором. Но что делать, если двое мужчин не могут поладить друг с другом?

«Секреты мастерства» (Канада). Официантка высококлассного ресторана доходит до того переломного момента в общении с трудными клиентами, когда нужно приготовить специальное блюдо, имя которому «Месть».

«Сильвия» (Великобритания). Основанная на реальных событиях история о том, как продажа автомобиля может стать равноценной потере близкого человека.

«Матч» (Финляндия). Обычный теннисный матч между двумя женщинами превращается в напряженное соревнование, пока они не обнаруживают одну общую черту.

«Издалека» (Великобритания). Пожилой Найджел, в исполнении знаменитого Тимоти Сполла, живет под гнетом прошлого и воспоминаний о семье, пока его одиночество не нарушает странный гость.

«Малу» (Германия). Отвергнутая знаменитой танцевальной школой Малу получает редкий шанс доказать, что даже в ее условиях можно стать танцовщицей.

«Дела семейные» (Великобритания). Что может быть хуже, чем проснуться в спальне незнакомца на свое 30-летие? Возможно, сам незнакомец, входящий в комнату…

«На краю света» (США). В апокалиптическом будущем одинокая служащая находит утешение с солдатом во время последней мировой войны. Но их счастье находится под угрозой, когда солдат отправляется обратно в бой...

ИСТОЧНИК KP.RU