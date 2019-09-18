В День города у памятника Платонову воронежцев ждет кукольный театр

СЕГОДНЯ 09:13 2019-09-18T09:13:54+03:00

Там покажут спектакли, научат делать маски и сфотографируют в театральном антураже

Изменить размер текста: A A

В День города воронежцев приглашают на «Театральную фабрику «Платонов». Она развернется на проспекте Революции у памятника писателю. С 11.00 до 16.00 там пройдет множество активностей, посвященных Году театра и 120-летию Андрея Платоновича. Выступит Воронежский «Электро Театр». Кукольные театры оживят для горожан платоновские произведения «Разноцветная бабочка», «Неизвестный цветок», «Волшебное кольцо», русские народные сказки и позволят зрителям стать кукловодами. Для юных горожан на площадке будет работать мобильный фетровый театр.

«Бутафорский цех» проведет серию мастер-классов - по изготовлению театральных масок, пальчиковых и бумажных кукол, паровозика детства Андрюши Платонова. Здесь же пройдет библиовыставка, посвященная Году театра, фотовернисаж «Воронеж. Платонов. Театр» и презентация аудиогида «Воронеж Платонова» - экскурсии по местам, связанным с именем писателя.

Все желающие смогут сфотографироваться в театральном антураже - будут доступны декорации, реквизит, костюмы. В рамках фотосета работают выставки кукол ручной работы и театральных масок.

В 12.45 пройдет награждение победителей книжного марафона «Читай и Побеждай!».

ИСТОЧНИК KP.RU