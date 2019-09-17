Воронежский краеведческий музей отметит 125-летие

СЕГОДНЯ 20:07 2019-09-17T20:07:44+03:00

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Воронежскому краеведческому музею 125 лет! Торжества откроет 20 сентября выставка «На перекрестке тысячелетий» в здании на Плехановской. Она представит редкие документы и экспонаты, проливающие свет на историю создания и пополнения уникальных музейных коллекций. Ожидается, что мероприятие посетит внук Стефана Зверева - первого заведующего Воронежским губернским музеем, священника, преподавателя кадетского корпуса, руководившего музеем до 1919 года.

Также 20 сентября в Доме губернатора откроется международная конференция «I Зверевские чтения – современное краеведение: исторический, эколого-природный и этнокультурный аспекты». Она будет работать и 21 сентября. Запланированы круглые столы и презентация третьего выпуска сборника «Труды Воронежского областного краеведческого музея».

В настоящее время фонды краеведческого музея насчитывают более 170 тысяч единиц хранения. В его экспозициях и запасниках содержится более 5 тысяч экземпляров редких книг, свыше 1600 единиц старинных и древних образцов керамики и фарфора, ценная этнографическая коллекция из более 3,4 тысяч предметов, а также большие коллекции оружия, нумизматики, фалеристики, бонистики, филателии.Подразделениями краеведческого являются музей «Арсенал», «Дом-музей Дурова», корабль-музей «Гото Предестинация».

ИСТОЧНИК KP.RU