2019-09-17T19:25:30+03:00
Звезды

В День города в Воронеже пройдет фестиваль книги

Горожан ждут множество активностей у библиотеки имени Никитина
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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«Никитинка» проведет традиционный фестиваль книги в День города. 21 сентября с 11.00 до 16.00 на площадке перед главным корпусом библиотеки (пл. Ленина, 2) пройдет множество активностей. В программе литературно-костюмированные акции, интеллектуальные игры и викторины, блиц-опросы, посвященные городу, в частности - мозаика «Где эта улица, где этот дом», викторина «Город, в котором мы живем…», кроссворд «Воронежские загадки», а фонотека задаст вопросы о Воронежском театре оперы и балета.

Пройдет выставка «Лучший подарок – книга», конкурс каллиграфии, выставка «Мир кино в лицах», театральная постановка «Что в конверте», а также мастер-класс по созданию плаката-самомотиватора «Мой книжный план». Детвору ждет костюмированная акция «В гости к Гудвину», посвященная 80-летию книги «Волшебник Изумрудного города», литературный перфоманс «Уроки гимназисток с Никитинкой: задачи и игры со словами», викторина «Русские богатыри», мультфильмы и игра «В гостях у сказки». На #Стихосушке воронежцы смогут обменяться литературными открытками.

ИСТОЧНИК KP.RU

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