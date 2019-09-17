В Воронежской области задержали рабочего, который два года назад украл у бригадира 30 тыс рублей

СЕГОДНЯ 17:51 2019-09-17T17:51:44+03:00

Он посчитал, что ему мало платили на объекте

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31-летний житель села Старая Ведуга Семилукского района, наверное, радовался, что для него безнаказанной осталась кража 30 тыс рублей в 2017 году. Но прошло пару лет, и за молодчиком пришла полиция.

С заявлением о краже барсетки с 30 тысячами рублей к правоохранителям летом 2017 года обратился 47-летний бригадир одного из строительных объектов в Отрадном. Мужчина сообщил, что сумку украли из принадлежащего ему автомобиля «Нива-Шевроле», припаркованного на улице Покровской.

Оперативники предположили, что к краже может быть причастен кто-то из строителей, которых в общей сложности было около 40 человек. За эти два года они успели поработать в разных бригадах в различных регионах страны. Но подозреваемого все-таки задержали - когда он стал работать на строительстве объекта в Богучарском районе.

Он признался, что взял деньги, потому что бригадир, по его мнению, платил им слишком мало, так что он решил компенсировать свой труд.

Теперь рабочему придется ответить за кражу.

ИСТОЧНИК KP.RU