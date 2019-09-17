Воронежцам показывают гусар в стиле лубок

СЕГОДНЯ 16:49 2019-09-17T16:54:39+03:00

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В музее-усадьбе Веневитинова открылась выставка «Время незабвенное». В витринах можно посмотреть работы, посвященные событиям и героям Отечественной войны 1812 года, выполненные в стиле лубочной картинки и романовской глиняной игрушки начала XXI века.

- На выставке представлены образы героев Отечественной войны 1812 года - Давыдова, Дуровой, Ростопчина, а так же сюжеты по теме - московский пожар, русская зима, взятие Парижа. Это авторская серия рисованных лубков московского художника-графика Сергея Трубникова. Они созвучны с лубками XVII - XVIII столетий и с военной графикой войны 1812 года. Борьба с врагом – основной сюжет военного лубка, где сцены противостояния изображались условно и схематично, но фигуры людей были анатомически верными, - сообщили в музее. - На выставке также представлены глиняные игрушки липецкого мастера Елены Смолеевской.

Выставка «Время незабвенное» будет работать в музее-усадьбе Веневитинова по 29 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU