За сутки лже-сотрудники службы безопасности банка похитили у воронежцев 350 тыс рублей
Мы пишем про мошенничества каждый день. И каждый день появляются все новые случаи весьма распространенной аферы. «Это из службы безопасности банка, с вашей карты происходит несанкционированное списание. Чтобы защитить ваш счет, продиктуйте свои данные с обратной стороны карты…». Примерно с такими словами обращаются неизвестные к своим жертвам, представляясь сотрудниками службы безопасности банка.
И ежедневно люди добровольно сообщают аферистам свои личные данные, пароли и защитные номера. За 16 сентября таким же способом обманули четверых жителей региона. В общей сложности они лишились более 350 тысяч рублей, одна только 52-летняя жительница Центрального района Воронежа потеряла 170 тысяч рублей со счета.
Никогда не сообщайте никому данные своих банковских карт! Это 100 процентов мошенники.
ИСТОЧНИК KP.RU