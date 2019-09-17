За сутки лже-сотрудники службы безопасности банка похитили у воронежцев 350 тыс рублей

СЕГОДНЯ 15:35 2019-09-17T15:35:01+03:00

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Мы пишем про мошенничества каждый день. И каждый день появляются все новые случаи весьма распространенной аферы. «Это из службы безопасности банка, с вашей карты происходит несанкционированное списание. Чтобы защитить ваш счет, продиктуйте свои данные с обратной стороны карты…». Примерно с такими словами обращаются неизвестные к своим жертвам, представляясь сотрудниками службы безопасности банка.

И ежедневно люди добровольно сообщают аферистам свои личные данные, пароли и защитные номера. За 16 сентября таким же способом обманули четверых жителей региона. В общей сложности они лишились более 350 тысяч рублей, одна только 52-летняя жительница Центрального района Воронежа потеряла 170 тысяч рублей со счета.

Никогда не сообщайте никому данные своих банковских карт! Это 100 процентов мошенники.

ИСТОЧНИК KP.RU