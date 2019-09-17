В Воронеже пройдет форум «Здравоохранение Черноземья»
С 9 по 11 октября в Воронеже пройдет 47-й форум «Здравоохранение Черноземья».
В кинотеатре «Спартак» запланированы научно-практические конференции по организации здравоохранения, терапии, хирургии, ультразвуковой диагностике, психологии, инфектологии, дерматологии, физиотерапии, урологии, эпидемиологической безопасности, кардиологии, оториноларингологии, реабилитации, травматологии и ортопедии, эндокринологии.
На форуме развернется интерактивная экспозиция, на которой продемонстрируют новые технологические достижения в производстве медицинского оборудования, расходных материалов, эксклюзивных медицинских услуг.
ИСТОЧНИК KP.RU