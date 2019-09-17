2019-09-17T15:11:01+03:00
Общество

В Воронеже пройдет форум «Здравоохранение Черноземья»

Трехдневный слет представителей мединдустрии состоится в начале октября
Ярослав ИВАНОВ
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..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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С 9 по 11 октября в Воронеже пройдет 47-й форум «Здравоохранение Черноземья».

В кинотеатре «Спартак» запланированы научно-практические конференции по организации здравоохранения, терапии, хирургии, ультразвуковой диагностике, психологии, инфектологии, дерматологии, физиотерапии, урологии, эпидемиологической безопасности, кардиологии, оториноларингологии, реабилитации, травматологии и ортопедии, эндокринологии.

На форуме развернется интерактивная экспозиция, на которой продемонстрируют новые технологические достижения в производстве медицинского оборудования, расходных материалов, эксклюзивных медицинских услуг.

ИСТОЧНИК KP.RU

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