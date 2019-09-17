2019-09-17T14:12:49+03:00
Звезды

На спортивный фестиваль в Воронеж приедет хор Magnetus

Праздник пройдет в День города
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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День города отметят в Воронеже большим фестивалем SportFest. Спортивный праздник начнется 21 сентября в 10 утра на площади у кинотеатра «Спартак».

В программе соревнования по баскетболу, футболу, стритболу и спортивной борьбе. На ринге состоятся пять зрелищных поединков. Параллельно будут работать точки активности для детей и родителей «Спорт для всех», пройдут мастер-ласс по тхэквондо, мини-турнир по шахматам. На сцене покажут свое мастерство воспитанники гимнастических и акробатических школ Воронежа и области.

В завершении спортивного фестиваля пройдет концерт мужского хора Magnetus (бывший «Русский формат»).

Читайте полную программу Дня города День города-2019 в Воронеже: Железный человек, Лев Лещенко и арт-фестиваль

ИСТОЧНИК KP.RU

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