На спортивный фестиваль в Воронеж приедет хор Magnetus
День города отметят в Воронеже большим фестивалем SportFest. Спортивный праздник начнется 21 сентября в 10 утра на площади у кинотеатра «Спартак».
В программе соревнования по баскетболу, футболу, стритболу и спортивной борьбе. На ринге состоятся пять зрелищных поединков. Параллельно будут работать точки активности для детей и родителей «Спорт для всех», пройдут мастер-ласс по тхэквондо, мини-турнир по шахматам. На сцене покажут свое мастерство воспитанники гимнастических и акробатических школ Воронежа и области.
В завершении спортивного фестиваля пройдет концерт мужского хора Magnetus (бывший «Русский формат»).
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ИСТОЧНИК KP.RU