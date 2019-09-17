В Воронеже Каменный мост отремонтируют из-за ДТП с грузовиком
В Воронеже начали ремонт Каменного моста. Объект культурного наследия повредил «Камаз». Грузовик застрял в арке из-за того, что его водитель не учел ограничения высоты. Об этом рассказали в пресс-службе управы Центрального района во вторник, 17 сентября.
Авария случилась 13 сентября днем. Фотографию застрявшего под мостом грузовика пользователи опубликовали в соцсети. После этого руководство управы Центрального района провело встречу с владельцем грузового автомобиля, на которой было принято решение о восстановлении арки за счет виновника аварии.
Ремонт производит организация, имеющая лицензию на проведение работ на объектах историко-культурного наследия. Рабочие заменят поврежденную клинкерную и гранитную плитку, а также проведут грунтовку, шпаклевку и окраску арки пролета моста.
Напомним, из-за ремонта моста ограничат движение на улице Чернышевского. Запрет будет действовать по будням на 7,5 часов с 9.00 до 16.30 с 17 по 20 сентября. Также движение перекроют с 23 по 27 сентября.
ИСТОЧНИК KP.RU