Воронежский Остап Бендер продал чужой автомобиль

СЕГОДНЯ 13:35 2019-09-17T13:35:18+03:00

Теперь, правда, он может оказаться за решеткой

Изменить размер текста: A A

У 37-летнего воронежца угнали машину «ВАЗ-2107». Транспортное средство «пропало» 10 сентября в период с 22.00 до 22.30. Легковой автомобиль довольно долго был припаркован во дворе многоэтажного дома, расположенного на улице Желябова. И, видимо, кому-то приглянулся.

Полицейские установили, что угонщик продал транспортное средство, как свою собственность, а покупатель уже перевез «семерку» на эвакуаторе. Предприимчивого продавца удалось вскоре найти. Им оказался ранее судимый 23-летний местный житель.

В отделе полиции парень признался, что ему требовались деньги, вот у него и возник такой план. Чтобы убедить покупателя, он даже сделал копию своих документов для составления договора. Оперативники изъяли автомобиль в пункте металлоприема. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».Подозреваемый арестован.

ИСТОЧНИК KP.RU