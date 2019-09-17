2019-09-17T13:10:08+03:00
Общество

Штормовое предупреждение Воронежу: 18 сентября ожидается шквалистый ветер

Не ходите под старыми деревьями и рекламными щитами
Ярослав ИВАНОВ
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В Воронежской области объявили штормовое предупреждение. Согласно прогнозу синоптиков, 18 сентября с 10 утра до шести вечера местами по Воронежской области ожидается усиление юго-западного ветра до 18 м/с.

Спасатели предупреждают, что из-за порывов сильного ветра могут обрываться провода линий электропередач (смертельно опасно при сильном ветре стоять под ЛЭП и подходить к оборвавшимся электропроводам), с крыш домов может слетать шифер и другие кровельные материалы, могут падать ветки и стволы старых деревьев и слабо укрепленные конструкции, например, рекламные щиты и остановочные павильоны. Поэтому при сильном ветре нужно обходить их стороной, а также не ставить под ними машины, а в лесу или в парке не прятаться под высокорослыми деревьями. Лучше укрыться в подземных переходах или подъездах зданий.

Главное управление МЧС России по Воронежской области напоминает, что при возникновении чрезвычайной ситуации звоните по телефонам «101» или «112», телефону доверия 277-99-00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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