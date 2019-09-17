2019-09-17T12:55:56+03:00
Происшествия

Воронежский суд приговорил к 25 года колонии рецидивиста, изнасиловавшего и задушившего 16-летнюю девочку

До этого он уже отсидел 9 лет
Олег ИВАНОВ
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17 сентября Воронежский областной суд огласил приговор 41-летнему Александру Цыбулину, признанному виновным в совершении убийства двух девушек. Одна из жертв была несовершеннолетней - ее мужчина изнасиловал.

Александр был осужден еще в 2008 году в Волгоградской области. Тогда его приговорили к 9 годам за «насильственные действия сексуального характера». Освободился мужчина в марте 2017 года. Он переехал в Москву, устроился на работу и даже создал семью.

- Как установлено в ходе следствия и судом в августе 2018 года, находясь близ села Стрелковское Московской области, он совершил убийство путем удушения ранее незнакомой 19-летней девушки, которую посадил к себе в машину в Москве, - сообщают в прокуратуре.

В сентябре 2018 года Александр Цыбулин в Поворинском районе Воронежской области изнасиловал и убил незнакомую 16-летнюю девушку. Он обманом завлек ее в свой автомобиль. Мужчина хладнокровно накинул петлю бельевой веревки на шею подростка.

В итоге насильника и убийцу приговорили к 25 годам колонии особого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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