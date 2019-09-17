2019-09-17T12:49:19+03:00
Общество

Жителям Коминтерновского района Воронежа отключат газ и горячую воду

Терпеть неудобства придется неделю
Елена ФЕДЯШЕВА
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Недавно на подъездах домов на улицах Миронова, Шукшина, Мордасовой и Владимира Невского появились объявления об отключении газа и горячей воды в период с 18 по 24 сентября. Как выяснила «Комсомолка» неудобства связаны с плановыми работами на газопроводе.

У жителей по улицам: ул. Миронова, 39; ул. Шукшина, 2, 4, 4Б, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 38, 40, 44, 46 пропадет голубое топливо. А вот жителям многоэтажек на Мордасовой и Владимира Невского газ сохранят, но на неделю отключат горячую воду. Связано это с тем, что котельная, обслуживающая эти адреса, попадает в зону отключения топлива.

ИСТОЧНИК KP.RU

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