2019-09-17T12:00:08+03:00
Происшествия

В Воронеже поймали банду, совершившую более десяти ограблений

Они украли ювелирных изделий на полмиллиона рублей
Олег ИВАНОВ
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Более десяти ограблений по отработанной схеме совершила банда на «ВАЗ-2114». Молодые люли высматривали жертв, а после в удобный момент срывали ювелирные украшения. Подбегали всегда со спины и столь же быстро сбегали. Из-за внезапности ни потерпевшие, ни прохожие не успевали никак отреагировать и запомнить приметы преступников. Похищенное те сбывали в ломбарды.

Однако, как сообщила 17 сентября официальный представитель регионального ГУ МВД России Наталья Куликова, четверых жителей Лискинского района в возрасте от 18 до 22 лет удалось задержать.

Оперативники изъяли записи с камер видеонаблюдения, расположенных по пути следования грабителей, что позволило установить приметы и личности преступников. Ранее эти парни уже были судимы.

Общий ущерб составил около полумиллиона рублей. Возбуждены уголовные дела. Трое арестованы, еще один сейчас находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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