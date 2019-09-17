Воронежцы в День города смогут бесплатно проконсультироваться у врачей

СЕГОДНЯ 11:45 2019-09-17T11:45:08+03:00

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21 сентября с 12:00 до 14:00 на Советской площади в рамках празднования Дня города пройдет профилактическая акция «У меня нет факторов риска развития инсульта». Как сообщили в пресс-службе регионального департамента здравоохранения, в этот день воронежцы смогут получить бесплатные консультации от врачей.

Так, неврологи, кардиологи и медицинские психологи областной больницы №1, первичных сосудистых отделений и отделений медицинской реабилитации помогут горожанам определить риск развития инсульта, а также дадут рекомендации по профилактики этого заболевания.

ИСТОЧНИК KP.RU