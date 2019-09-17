2019-09-17T11:14:28+03:00
Общество

Водителя Porsche Cayenne, припарковавшегося на тротуаре у воронежской больницы, оштрафовали

Теперь ему придется заплатить тысячу рублей
Олег ИВАНОВ
Поделиться:
Помните, можно подать обращение в Госавтоинспекцию, указав место и время совершения правонарушенияПомните, можно подать обращение в Госавтоинспекцию, указав место и время совершения правонарушенияФото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.
Изменить размер текста:

10 сентября примерно в 10.20 на тротуаре у дома №25«Б» по улице Проспект Патриотов 31-летний воронежец оставил свой автомобиль Porsche Cayenne. Речь идет о парковке у больницы скорой медицинской помощи № 1. Фото с такой наглой парковкой быстро распространилось по социальных сетям.

Мужчина явно и грубо нарушил правила дорожного движения, но при этом в социальных сетях некоторые горожане попытались его защитить, ведь никто не знал, почему водитель так припарковался. Ответа на этот вопрос, к сожалению, нет и сейчас. Спешил ли он кого-то отвезти в больницу? Или же просто привык парковаться по-хамски? В любом случае теперь мужчине предстоит выплатить штраф - тысячу рублей.

Полицейские напоминают, что перейдя по указанной ссылке на сайт ГИБДД https://гибдд.рф/request_main, можно подать обращение в Госавтоинспекцию, указав место и время совершения правонарушения. После проверки нарушители будут привлечены к административной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Штормовое предупреждение Воронежу: 18 сентября ожидается шквалистый ветер
Воронежский суд приговорил к 25 года колонии рецидивиста, изнасиловавшего и задушившего 16-летнюю девочку
Жителям Коминтерновского района Воронежа отключат газ и горячую воду
В центре Воронежа джип сбил двух девушек
Что написал Александр Гусев на берестяной грамоте
В Воронеже поймали банду, совершившую более десяти ограблений
Воронежцы в День города смогут бесплатно проконсультироваться у врачей
«Платформа ОФД» Сбербанка обрабатывает более 40 миллионов чеков в день
Ночью в Воронеже перевернулась «Газель», груженная бочками с машинным маслом
В День города в Воронеже будут работать более 300 сотрудников полиции
Воронежцы проголосовали за устройство тротуаров в Березовой Роще
В Воронеже комиссия проинспектировала дома, где затягивается капремонт
Акция«Выиграй 30 000 рублей от Золотой Короны в Банке УРАЛСИБ»
Воронежцы очистили центр города от рекламы наркотиков
В Воронеже сетевой гипермаркет оштрафовали на 100 тысяч рублей за рекламные смс
Воронежцы начали получать уведомления на уплату имущественных налогов за 2018 год
В Воронеже директора ЧОПа будут судить за уклонение от уплаты налогов на 10 млн рублей
Воронежцы привезли 7 медалей со всероссийского турнира по смешанным единоборствам
В Воронеже из-за ремонта Каменного моста перекроют движение на улице Чернышевского
В Воронеже показали готовую праздничную иллюминацию
В Воронежской области автоледи отправится в колонию за смерть хозяйки 100 кошек и собак
Воронежцы продегустируют блюда разных национальностей и оценят народные костюмы
Высокоэффективные школы Воронежской области смогут получить до миллиона рублей
В Воронежской области из-за строительных работ могут уничтожить памятник истории
В Воронеже во дворе многоэтажки мужчина выстрелил из пневматического пистолета в знакомого
Главу авиаремонтного завода под Воронежем, давшего взятку капитану ФСБ, приговорили к 2,5 годам колонии