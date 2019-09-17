Водителя Porsche Cayenne, припарковавшегося на тротуаре у воронежской больницы, оштрафовали

СЕГОДНЯ 11:14 2019-09-17T11:14:28+03:00

Помните, можно подать обращение в Госавтоинспекцию, указав место и время совершения правонарушения Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

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10 сентября примерно в 10.20 на тротуаре у дома №25«Б» по улице Проспект Патриотов 31-летний воронежец оставил свой автомобиль Porsche Cayenne. Речь идет о парковке у больницы скорой медицинской помощи № 1. Фото с такой наглой парковкой быстро распространилось по социальных сетям.

Мужчина явно и грубо нарушил правила дорожного движения, но при этом в социальных сетях некоторые горожане попытались его защитить, ведь никто не знал, почему водитель так припарковался. Ответа на этот вопрос, к сожалению, нет и сейчас. Спешил ли он кого-то отвезти в больницу? Или же просто привык парковаться по-хамски? В любом случае теперь мужчине предстоит выплатить штраф - тысячу рублей.

Полицейские напоминают, что перейдя по указанной ссылке на сайт ГИБДД https://гибдд.рф/request_main, можно подать обращение в Госавтоинспекцию, указав место и время совершения правонарушения. После проверки нарушители будут привлечены к административной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU