Водителя Porsche Cayenne, припарковавшегося на тротуаре у воронежской больницы, оштрафовали
10 сентября примерно в 10.20 на тротуаре у дома №25«Б» по улице Проспект Патриотов 31-летний воронежец оставил свой автомобиль Porsche Cayenne. Речь идет о парковке у больницы скорой медицинской помощи № 1. Фото с такой наглой парковкой быстро распространилось по социальных сетям.
Мужчина явно и грубо нарушил правила дорожного движения, но при этом в социальных сетях некоторые горожане попытались его защитить, ведь никто не знал, почему водитель так припарковался. Ответа на этот вопрос, к сожалению, нет и сейчас. Спешил ли он кого-то отвезти в больницу? Или же просто привык парковаться по-хамски? В любом случае теперь мужчине предстоит выплатить штраф - тысячу рублей.
Полицейские напоминают, что перейдя по указанной ссылке на сайт ГИБДД https://гибдд.рф/request_main, можно подать обращение в Госавтоинспекцию, указав место и время совершения правонарушения. После проверки нарушители будут привлечены к административной ответственности.
ИСТОЧНИК KP.RU