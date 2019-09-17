В День города в Воронеже будут работать более 300 сотрудников полиции

СЕГОДНЯ 10:36 2019-09-17T10:36:19+03:00

Кроме того, для безопасности установят 2376 турникетов и 40 рамок

Изменить размер текста: A A

Ожидается, что 21 сентября, в праздновании Дня города примут участие более 400 тысяч воронежцев и гостей города. Как сообщили в пресс-службе мэрии, с кинологами будут проверены места размещения павильонов, сценических площадок и контейнеров для сбора мусора.

К 21 сентября будут установлены 2376 турникетов и 40 рамок, кроме того сотрудники будут использовать и ручные металлодетекторы. Работать в этот день будут более 300 сотрудников полиции.

Однако помните: сообщить о подозрительных людях или вещах вы можете сотрудникам правоохранительных органов (тел. дежурных служб Управления МВД России по городу Воронежу- 255-57-22; ГУ МВД – 255-17-51), в оперативный штаб (222-98-76), в единую дежурно-диспетчерскую службу города (222-33-12, 222-33-15 или 112 с мобильного телефона), дежурному УФСБ РФ по Воронежской области – 255-04-44).

ИСТОЧНИК KP.RU