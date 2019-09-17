2019-09-17T10:08:17+03:00
Общество

В Воронеже комиссия проинспектировала дома, где затягивается капремонт

Рейд прошел в Ленинском районе
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото управы Ленинского районафото управы Ленинского района
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В этом году в Ленинском районе капитально ремонтируют крыши в 46 домах, фасады – в 24-х и системы отопления в 43-х. В первых двух видах работ вопросов к подрядчикам нет, ремонт завершается в срок. А вот многоэтажки, где восстанавливают системы теплоснабжения, имеют различную степень готовности.

В понедельник комиссия Ленинского района во главе с руководителем управы Сергеем Ситниковым посетила проблемные объекты, где степень выполнения сезонных работ составляет менее 30%. На этих адресах работают четыре специализированные организации. Чиновники также встретились с местными жителями и выяснили их мнение и пожелания.

- Мы понимаем, что капитальный ремонт достаточно сложная в технологическом смысле процедура и тем тщательней необходимо подходить при его планировании. Особенно, это касается сезонных работ. Надо заранее предвидеть, что погода может внести в планы свои коррективы, - подчеркнул Сергей Ситников.

Он также отметил, что управа района всегда готова подключится к решению проблемных вопросов в пределах своей компетенции на любой стадии проведения работ и предостерег подрядчиков от затягивания процедуры сдачи объектов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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