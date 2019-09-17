В Воронеже сетевой гипермаркет оштрафовали на 100 тысяч рублей за рекламные смс
Воронежцу в начале этого года пришло на телефон сообщение с рекламой гипермаркета «Лента». Ему радостно сообщали, что с 22 января он может купить практически весь чай и весовые конфеты со скидкой 40%. Вот только горожанина это только возмутило: почему кто-то отправляет смс без предварительного согласия абонента?
- Реклама была признана ненадлежащей поскольку в ней нарушены требований части 1 статьи 18 ФЗ «О рекламе».Рекламораспространителями являются ООО «Лента» и ООО «Раппорто», - сообщили 12 сентября в пресс-службе управления Федеральной антимонопольной службы по Воронежской области.
В итоге компании привлекли к административной ответственности: по результатам рассмотрения дела каждую из них оштрафовали на 100 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU