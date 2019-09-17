2019-09-17T09:47:47+03:00
Общество

Воронежцы очистили центр города от рекламы наркотиков

Добровольцы и сотрудники управы закрасили незаконную рекламу в самых проходимых местах
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото управы Центрального районафото управы Центрального района
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В Воронеже сотрудники управы Центрального района и участники «Молодой гвардии» провели совместный рейд по зачистке стен зданий от рекламы наркотиков.

-Такие объявления, нанесенные краской через трафарет, все чаще появляются на фасадах зданий в центре города. Ее адресат - молодежь и опасна она тем, что может позволить получить доступ к запрещенным веществам, - рассказали в управе Центрального района.

Вооружившись кистями и краской, молодые люди вышли на улицы. Непростым делом оказалась задача подобрать нужный тон к каждой стене. Дело в том, что дома выкрашены в разные цвета и с годами краска выгорает. Поэтому остается только использовать оттенки наиболее близкие к цвету фасадов.

Первым делом волонтеры закрасили объявления, расположенные в местах наибольшей проходимости. Это улицы Плехановская, Кольцовская, Комиссаржевская, Никитинская, Средне-Московская, Фридриха Энгельса, Мира, Театральная, Карла Маркса, Березовая Роща, 25 Октября, проспект Революции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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