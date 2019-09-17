СЕГОДНЯ 08:42 2019-09-17T08:42:49+03:00

Оплатить их нужно не позднее 2 декабря 2019 года

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В августе воронежцы начали получать уведомления на уплату имущественных налогов за 2018 год. Если у вас при этом возникли какие-либо вопросы - обратитесь к сайту ФНС России.

Налоговые уведомления направляются плательщикам (физическим лицам) не позднее 30 дней до наступления срока уплаты. Для пользователей «Личного кабинета для физических лиц налогоплательщика» на сайте ФНС России www.nalog.ru уведомления размещаются непосредственно в этом сервисе.

- Если вы увидели в полученном уведомлении какие либо неточности, можно обратиться в налоговый орган также через «Личный кабинет для физических лиц» или воспользоваться электронным сервисом «Обратиться в ФНС России», а так же представить заявление в произвольной форме в любой налоговой орган лично или по почте, - уточняют в инспекции ФНС России по Коминтерновскому району Воронежа.

Помните: оплатить налоги, указанные в уведомлении за 2018 год, нужно не позднее 2 декабря 2019 года. Телефон единого контакт-центра 8–800–222–22–22.

ИСТОЧНИК KP.RU