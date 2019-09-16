В Воронеже директора ЧОПа будут судить за уклонение от уплаты налогов на 10 млн рублей

СЕГОДНЯ 20:02 2019-09-16T20:02:48+03:00

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В Воронеже вынесли обвинительное заключение по уголовному делу по обвинению 49-летнего директора ООО ЧОП «Стражник» в уклонении от уплаты налогов с организации. Руководитель включал в декларации ложные сведения. Об этом сообщили в пресс-службе облпрокуратуры в понедельник, 16 сентября.

По версии следствия, в документы бухгалтерского учёта и налоговой отчётности за второй, третий и четверный кварталы 2017 года директор ЧОПа вносил заведомо ложные сведения о наличии у организации права на уменьшение налогооблагаемой базы по налогу на добавленную стоимость.В результате преступных действий бюджетная система РФ недополучила больше 10 млн рублей.

Руководитель организации признал вину и частично возместил ущерб. Ему грозит наказание до 1 года 3 месяцев лишения свободы. Кроме того, его обяжут выплатить сумму в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU