2019-09-16T18:15:55+03:00
Звезды

Воронежцы продегустируют блюда разных национальностей и оценят народные костюмы

Пройдет фестиваль «Воронеж - город дружбы»
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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В День города в столице Черноземья пройдет фестиваль «Воронеж - город дружбы». 21 сентября в парке «Алые паруса» развернется несколько тематических площадок. Воронежцы смогут продегустировать кулинарные блюда разных национальностей, проживающих в нашем городе. Пройдут мастер-классы, раскрывающие особенности приготовления национальных блюд.

Активных горожан познакомят с национальными видами спорта, пройдут соревнования по баскетболу, шашкам, шахматам, армреслингу, гиревому спорту, дартсу, сдаче нормативов ГТО.

Гости праздника смогут оценить особенности национальных костюмов и изделия народного творчества воронежских мастеров.

На главной сцене фестиваля пройдет праздничный концерт.

Начало фестиваля в 11.00, вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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