Воронежцы продегустируют блюда разных национальностей и оценят народные костюмы
В День города в столице Черноземья пройдет фестиваль «Воронеж - город дружбы». 21 сентября в парке «Алые паруса» развернется несколько тематических площадок. Воронежцы смогут продегустировать кулинарные блюда разных национальностей, проживающих в нашем городе. Пройдут мастер-классы, раскрывающие особенности приготовления национальных блюд.
Активных горожан познакомят с национальными видами спорта, пройдут соревнования по баскетболу, шашкам, шахматам, армреслингу, гиревому спорту, дартсу, сдаче нормативов ГТО.
Гости праздника смогут оценить особенности национальных костюмов и изделия народного творчества воронежских мастеров.
На главной сцене фестиваля пройдет праздничный концерт.
Начало фестиваля в 11.00, вход свободный.
ИСТОЧНИК KP.RU