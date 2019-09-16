В Воронеже во дворе многоэтажки мужчина выстрелил из пневматического пистолета в знакомого

СЕГОДНЯ 17:25 2019-09-16T17:25:47+03:00

Изменить размер текста: A A

В Воронеже в полицию обратились местные жители. Они рассказали, что во дворе многоэтажки на улице Шишкова поссорились мужчины и были слышны выстрелы. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по региону в понедельник, 16 сентября.

Инцидент произошел 13 сентября в 22.45. 36-летний воронежец вместе со своими знакомыми распивал спиртные напитки во дворе многоквартирного дома. В какой-то момент они поссорились и 35-летний местный житель выстрелил из пневматического пистолета в область жизненно важных органов 36-летнему горожанину. От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте происшествия, а подозреваемый скрылся.

Оперативники изъяли записи с камер видеонаблюдения, расположенных на пути следования подозреваемого. Сотрудники полиции при участии сотрудников Росгвардии по Воронежской области установили и задержали убийцу. В отделе полиции мужчина от дачи показаний отказался. В настоящее время в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение.

Следственными органами СК РФ по Воронежской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст.105 УК РФ «Убийство».

ИСТОЧНИК KP.RU