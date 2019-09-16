Главу авиаремонтного завода под Воронежем, давшего взятку капитану ФСБ, приговорили к 2,5 годам колонии

СЕГОДНЯ 17:02 2019-09-16T17:02:33+03:00

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16 сентября уже бывший исполнительный директор 711-го Авиационного ремонтного завода Александр Волос приговорен к двум годам и шести месяцам колонии строгого режима. Он признан виновным по части 3 статьи 30 и части 5 статьи 291 УК РФ. Кроме того, с него будет взыскано два миллиона рублей в бюджет государства. Об этом «КП-Воронеж» сообщили в пресс-службе Борисоглебского городского суда.

Напомним, в сентябре 2018 года, по версии гособвинения, Александр Волос предложил капитану военной контрразведки ФСБ взятку.

Дело в том, что военная прокуратура Воронежского гарнизона во время проверки вскрыла финансовые нарушения при исполнении гособоронзаказа на ремонт и обслуживание наземной техники связи и авиационного вооружения.

Александр Волос, по предварительной версии, пытался откупиться миллионом. Но капитан ФСБ от взятки отказался - тогда директор принес в его кабинет уже 2 млн рублей. Тогда-то он и был задержан с поличным оперативной группой управления ФСБ России.

Еще во время прений по уголовному делу подсудимый полностью во всем сознался. 16 сентября на судебном заседании во время последнего слова Александр Волос вновь признал вину, но, пояснил, что его спровоцировали на дачу взятки – якобы вымогали ее. Прокурор настаивал на наказании в три года, однако суд учел признание и смягчил свой вердикт.

ИСТОЧНИК KP.RU