2019-09-16T17:02:33+03:00
Происшествия

Главу авиаремонтного завода под Воронежем, давшего взятку капитану ФСБ, приговорили к 2,5 годам колонии

Александр Волос вновь признал вину, но, пояснил, что его спровоцировали на дачу взятки
Виктор ЛЕВШАКОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

16 сентября уже бывший исполнительный директор 711-го Авиационного ремонтного завода Александр Волос приговорен к двум годам и шести месяцам колонии строгого режима. Он признан виновным по части 3 статьи 30 и части 5 статьи 291 УК РФ. Кроме того, с него будет взыскано два миллиона рублей в бюджет государства. Об этом «КП-Воронеж» сообщили в пресс-службе Борисоглебского городского суда.

Напомним, в сентябре 2018 года, по версии гособвинения, Александр Волос предложил капитану военной контрразведки ФСБ взятку.

Дело в том, что военная прокуратура Воронежского гарнизона во время проверки вскрыла финансовые нарушения при исполнении гособоронзаказа на ремонт и обслуживание наземной техники связи и авиационного вооружения.

Александр Волос, по предварительной версии, пытался откупиться миллионом. Но капитан ФСБ от взятки отказался - тогда директор принес в его кабинет уже 2 млн рублей. Тогда-то он и был задержан с поличным оперативной группой управления ФСБ России.

Еще во время прений по уголовному делу подсудимый полностью во всем сознался. 16 сентября на судебном заседании во время последнего слова Александр Волос вновь признал вину, но, пояснил, что его спровоцировали на дачу взятки – якобы вымогали ее. Прокурор настаивал на наказании в три года, однако суд учел признание и смягчил свой вердикт.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Воронеже во дворе многоэтажки мужчина выстрелил из пневматического пистолета в знакомого
В Воронеже на 6 лет осудили полицейских, пытавшие студентов с помощью нашатыря
Воронежцы покатались на собаках и получили в подарок снегоуборочную технику
В Воронеже мужчина из мести отобрал у подруги ключи и угнал ее иномарку
Мэрия Воронежа выступила с инициативой ускорить ремонт электропроводки в доме, где разрушились дымоходы
Исследователи посчитали, сколько воронежцы платят за коммуналку в сравнении с другими регионами
Резня в воронежском селе: мужчина с ножевым ранением груди пытался добраться до дома
В Воронежской области мужчина может сесть в тюрьму на 20 лет за тайники с героином
В Воронеже на день без воды останутся гимназия, больница и жители двух улиц
Иск уволенной воронежской чиновницы к облправительству приняли к производству
В сетевом магазине Воронежа нашли нарушения в хранении мясной продукции
Подорожания проезда воронежцам придется подождать
В Воронеже поймали парня, напавшего с топором на продавщицу и обокравшего ее
В Воронежской области нерадивую мать отправили в колонию за долг по алиментам
Воронежская любительница соцсетей потеряла 100 тысяч рублей после переписки с мошенником
В Воронежской области нашли останки советского солдата
В Воронежской области мужчина насмерть забил отчима кирпичом за оскорбления матери
В Воронеже появились "серебряные волонтеры"
На воронежской трассе перевернулась "Приора": есть погибший
Водитель мотоцикла погиб в аварии на трассе М-4 "Дон" под Воронежем
Товарный поезд снес "Фольксваген" на воронежском переезде