2019-09-16T17:12:26+03:00
Происшествия

В Воронеже на 6 лет осудили полицейских, пытавшие студентов с помощью нашатыря

Сотрудники уголовного розыска заставили парней признаться в краже, которую они не совершали
Юлия ДИДЕНКО
Поделиться:
Уголовное дело на оперативников возбудили после публикации видео с рассказом пострадавших в соцсети.Уголовное дело на оперативников возбудили после публикации видео с рассказом пострадавших в соцсети.Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ
Изменить размер текста:

Коминтерновский районный суд Воронежа приговорил двух сотрудников уголовного розыска к реальному лишению свободы. Сергей Косьяненко получил три года и два месяца, а его сообщник - Олег Соколовский - ровно три года. Об этом рассказал представитель потерпевшей стороны, адвокат Сергей Локтев. Заседание состоялось в понедельник, 16 сентября.

Напомним, в мае 2018 года полицейские заставляли двух студентов признаться в краже, которую они не совершали. Ребят вызвали в отдел полиции, как свидетелей похищения телефона на вечеринке у знакомой. Но вместо допроса им устроили настоящие пытки.

Один из оперативников одевал им на голову полимерный пакет, в который заранее был помещен нашатырный спирт, и тем самым перекрывал им доступ воздуха в легкие. Второй же полицейский своей ногой наступал на цепь наручников, застегнутых на запястьях парней, отчего те испытывали боль.

- Данные сотрудники отстранены от исполнения служебных обязанностей. После вступления приговора в законную силу они будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, - прокомментировала руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Воронежской области Наталья Куликова.

Уголовное дело возбудили после публикации видео с рассказом пострадавших на Youtube-канале. Проверку провели в следственном комитете, а также в ОП №4 УМВД России по Воронежской области, сотрудники которого пытали студентов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Воронеже во дворе многоэтажки мужчина выстрелил из пневматического пистолета в знакомого
Главу авиаремонтного завода под Воронежем, давшего взятку капитану ФСБ, приговорили к 2,5 годам колонии
Воронежцы покатались на собаках и получили в подарок снегоуборочную технику
В Воронеже мужчина из мести отобрал у подруги ключи и угнал ее иномарку
Мэрия Воронежа выступила с инициативой ускорить ремонт электропроводки в доме, где разрушились дымоходы
Исследователи посчитали, сколько воронежцы платят за коммуналку в сравнении с другими регионами
Резня в воронежском селе: мужчина с ножевым ранением груди пытался добраться до дома
В Воронежской области мужчина может сесть в тюрьму на 20 лет за тайники с героином
В Воронеже на день без воды останутся гимназия, больница и жители двух улиц
Иск уволенной воронежской чиновницы к облправительству приняли к производству
В сетевом магазине Воронежа нашли нарушения в хранении мясной продукции
Подорожания проезда воронежцам придется подождать
В Воронеже поймали парня, напавшего с топором на продавщицу и обокравшего ее
В Воронежской области нерадивую мать отправили в колонию за долг по алиментам
Воронежская любительница соцсетей потеряла 100 тысяч рублей после переписки с мошенником
В Воронежской области нашли останки советского солдата
В Воронежской области мужчина насмерть забил отчима кирпичом за оскорбления матери
В Воронеже появились "серебряные волонтеры"
На воронежской трассе перевернулась "Приора": есть погибший
Водитель мотоцикла погиб в аварии на трассе М-4 "Дон" под Воронежем
Товарный поезд снес "Фольксваген" на воронежском переезде