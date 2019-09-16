В Воронеже на 6 лет осудили полицейских, пытавшие студентов с помощью нашатыря

СЕГОДНЯ 16:40 2019-09-16T17:12:26+03:00

Уголовное дело на оперативников возбудили после публикации видео с рассказом пострадавших в соцсети. Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

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Коминтерновский районный суд Воронежа приговорил двух сотрудников уголовного розыска к реальному лишению свободы. Сергей Косьяненко получил три года и два месяца, а его сообщник - Олег Соколовский - ровно три года. Об этом рассказал представитель потерпевшей стороны, адвокат Сергей Локтев. Заседание состоялось в понедельник, 16 сентября.

Напомним, в мае 2018 года полицейские заставляли двух студентов признаться в краже, которую они не совершали. Ребят вызвали в отдел полиции, как свидетелей похищения телефона на вечеринке у знакомой. Но вместо допроса им устроили настоящие пытки.

Один из оперативников одевал им на голову полимерный пакет, в который заранее был помещен нашатырный спирт, и тем самым перекрывал им доступ воздуха в легкие. Второй же полицейский своей ногой наступал на цепь наручников, застегнутых на запястьях парней, отчего те испытывали боль.

- Данные сотрудники отстранены от исполнения служебных обязанностей. После вступления приговора в законную силу они будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, - прокомментировала руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Воронежской области Наталья Куликова.

Уголовное дело возбудили после публикации видео с рассказом пострадавших на Youtube-канале. Проверку провели в следственном комитете, а также в ОП №4 УМВД России по Воронежской области, сотрудники которого пытали студентов.

ИСТОЧНИК KP.RU