2019-09-16T16:29:10+03:00
Общество

Воронежцы покатались на собаках и получили в подарок снегоуборочную технику

День района в Ленинском районе
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото управы Ленинского районафото управы Ленинского района
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14 сентября в парке им. А.Л.Дурова прошел праздник, посвященный празднованию Дня Ленинского района. В парке царила атмосфера веселья, созданная с помощью культурной программы, поздравлений и вручения подарков.

Победителей конкурсов и заслуженных жителей района поздравила заместитель руководителя управы Ленинского района по социальным вопросам Евгения Демченко. Десяти лучшим учреждениям и предприятиям, которые стали победителями конкурса по благоустройству вручили мото-снегоуборочные агрегаты, предоставленные постоянным партнером управы.

«Гвоздем» развлекательной программы стало уникальное шоу с собаками «Верные друзья». Участникам праздника рассказали о происхождении различных пород, устроили танцы с четвероногими партнерами, костюмированный парад-шоу и музыкальную «Зарядку для хвостов».

Питомник «Северная мечта или Хаски 36» представили собак породы «Сибирский хаски» и «Самоедская собака». А федерация ездового спорта Воронежской области провела для ребят мастер – класс по управлению упряжкой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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