В Воронеже мужчина из мести отобрал у подруги ключи и угнал ее иномарку

СЕГОДНЯ 16:23 2019-09-16T16:23:46+03:00

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В Воронеже задержали угонщика автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону в понедельник, 16 сентября.

Накануне в полицию обратилась 48-летняя местная жительница. Она рассказала, что 3 сентября в 14.00 она подъехала к своему дому на улице 45-ой Стрелковой дивизии, где ее ждал знакомый. С ним она ранее серьезно поссорилась. Молодой человек вырвал ключи из ее рук и похитил принадлежащий ей автомобиль «Мазда-6». Заявление в отдел полиции женщина написала только спустя время.

Сотрудники ГИБДД остановили автомобиль в Коминтерновском районе. Подозреваемого в угоне задержали. Им оказался ранее судимый за имущественное преступление 30-летний воронежец. В отделе полиции он полностью признал свою вину.

По данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время подозреваемый задержан и находится в изоляторе временного содержания.

ИСТОЧНИК KP.RU