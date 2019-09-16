2019-09-16T16:02:40+03:00
Общество

Мэрия Воронежа выступила с инициативой ускорить ремонт электропроводки в доме, где разрушились дымоходы

Существующая вентиляция выдержит использование только газовых плит
Елена ФЕДЯШЕВА
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По-прежнему остается неизвестной судьба дома №33 по улице 25 Октября, где уже больше недели назад отключили газ. Напомним, после капитального ремонта кровли выяснилось, что в трехэтажке разрушены дымоходы и при пользовании газовыми плитами угарный газ проникает в соседние квартиры, создавая угрозу жизни людей. По решению комиссии по ЧП в доме перекрыли голубое топливо и начали ликвидировать газовые колонки. Жильцам предложили два варианта решения проблемы: затеять разбор старой вентиляции для ее ремонта или перейти на электроподогрев воды.

- По согласованию с газовиками подача газа в доме возможна только для эксплуатации газовых плит, - рассказали в городском управлении ЖКХ. - Газовые водонагреватели могут быть заменены на электрические бойлеры. Правда, для этого требуется капремонт электропроводки в доме. В настоящее время разработана проектно-сметная документация на капремонт системы электроснабжения с учетом увеличения нагрузки. Администрация города обратилась в департамент ЖКХ и энергетики Воронежской области с предложением внести изменения в краткосрочный план капремонта и включить на 2019 год проведение работ по капремонту системы электроснабжения дома.

Как пояснили в управлении, система вентиляции в доме строилась под печное отопление и не рассчитана на использование газового отопления.

- Надо разбираться, почему в этом случае в рамках капремонта не восстановили дымоходы, - считает «Комсомолке» Лариса Тулинова, председатель Общественного совета по вопросам ЖКХ при главе города. – На мой взгляд, вариант с переводом дом на электроподогрев воды, не состоятелен. Однозначно, надо ремонтировать дымоходы. В этой ситуации жильцам нужно занимать активную позицию, не уповать на УК или Фонд капремонта. Выяснять, кто допустил, что во время не проведено обследование системы вентиляции, которое должно предшествовать капитальному ремонту. Если надо, подавать в суд на УК, что не сделала этого.

Аналогичная проблема с вентиляцией возникла и в доме на улице 9 Января.

ИСТОЧНИК KP.RU

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