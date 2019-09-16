Исследователи посчитали, сколько воронежцы платят за коммуналку в сравнении с другими регионами

СЕГОДНЯ 15:42 2019-09-16T15:42:40+03:00

Значение в регионах изменяется в диапазоне от 4,6% до 15%. Фото: Юлия ДИДЕНКО

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Исследователи агентства РИА Рейтинг выяснили, какую долю в расходах российских семей составляли в 2018 году жилищно-коммунальные услуги. Посчитали и Воронежскую область. Так, в среднем воронежская семья тратит на услуги ЖКХ до 9,3% заработка, то есть 3 658 рублей. Среди других регионов России наша область занимает 31 место из 85.

В среднем российская семья тратит на услуги ЖКХ 9,6% от заработка. По расчетам экспертов, это около 4,4 тысячи рублей в месяц. Значение в регионах изменяется в диапазоне от 4,6% до 15%.

Больше всего на оплату жилищно-коммунальных услуг тратят на Камчатке и Колыме (до 14% заработка), а меньше - в Дагестане и Ингушетии (менее 5%).

ИСТОЧНИК KP.RU