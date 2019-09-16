Резня в воронежском селе: мужчина с ножевым ранением груди пытался добраться до дома

СЕГОДНЯ 15:11 2019-09-16T15:11:06+03:00

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58-летнего жителя Россошанского района обвиняют в убийстве, сообщают в Следственном управлении СК РФ по Воронежской области.

Летом к нему в гости приехали 32-летний знакомый и его друг. Решили как следует выпить. После очередного стакана началась ссора. Хозяин и гость подрались. А далее первый схватил нож и два раза ударил оппонента - в грудь и в ногу.

- Присутствующий при конфликте односельчанин помог потерпевшему выйти из дома. Они направились к дому последнего, чтобы вызвать скорую помощь. Однако в пути потерпевший скончался, - говорят следователи.

Подозреваемого задержали. Вину он признал частично: сказал, что хотел не убить, а напугать. Дело передали в суд. Мужчине грозит от шести до пятнадцати лет заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU