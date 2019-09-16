В Воронеже на день без воды останутся гимназия, больница и жители двух улиц
В Левобережном районе Воронежа на день отключат воду. Ограничения водоснабжения коснутся жителей 15 домов, а также гимназии №7 имени Виктора Воронцова на улице Ростовской, 36 и больницы №18 на улице Ростовской, 30 и 30/2. Об этом сообщили в пресс-службе «РВК -Воронеж» в понедельник, 16 сентября.
Воды не будет с 9.30 до 18.00 из-за плановых работ по врезке в систему здания физкультурно-оздоровительного комплекса на территории гимназии. Занятия отменять не планируют, но в обеих сменах уроки сократят до 35 минут. Уже набраны резервы воды для организации питания детей. Родителей об изменениях в расписании оповестили.
Точные адреса многоквартирных домов, которые останутся без воды в этот день:
улица Ростовская, 30, 32, 34, 38, 40, 42;
улица Цимлянская, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17.
ИСТОЧНИК KP.RU