2019-09-16T14:49:52+03:00
Общество

Иск уволенной воронежской чиновницы к облправительству приняли к производству

Елена Маслова требует восстановления в должности
Виктор ПАВЛОВ
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В Ленинском районном суде Воронежа приняли к производству иск Елены Масловой, бывшего заместителя главы департамента труда и занятости Воронежской области. Данные опубликованы в картотеке суда.

12 августа чиновницу уволили с формулировкой "утрата доверия". Позже стало известно, что в ее отношении возбудили дело о злоупотреблении должностными полномочиями. Тем временем Елена Маслова решила оспорить увольнение и подала в Ленинский райсуд иск к областному правительству.

Защитник экс-чиновницы Николай Алимкин раскрыл "КП" основные доводы иска.

- Департамент труда и занятости руководствовался неким письмом, в котором кто-то что-то сказал. В моем представлении, это едва ли может быть аргументом для увольнения. Фигурант уголовного дела – еще не осужденный. Давайте сначала докажем вину и тогда уже скажем: "По приговору суда уходите со службы", - заключил Николай Алимкин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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