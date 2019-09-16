Иск уволенной воронежской чиновницы к облправительству приняли к производству
В Ленинском районном суде Воронежа приняли к производству иск Елены Масловой, бывшего заместителя главы департамента труда и занятости Воронежской области. Данные опубликованы в картотеке суда.
12 августа чиновницу уволили с формулировкой "утрата доверия". Позже стало известно, что в ее отношении возбудили дело о злоупотреблении должностными полномочиями. Тем временем Елена Маслова решила оспорить увольнение и подала в Ленинский райсуд иск к областному правительству.
Защитник экс-чиновницы Николай Алимкин раскрыл "КП" основные доводы иска.
- Департамент труда и занятости руководствовался неким письмом, в котором кто-то что-то сказал. В моем представлении, это едва ли может быть аргументом для увольнения. Фигурант уголовного дела – еще не осужденный. Давайте сначала докажем вину и тогда уже скажем: "По приговору суда уходите со службы", - заключил Николай Алимкин.
ИСТОЧНИК KP.RU