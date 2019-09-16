2019-09-16T14:12:44+03:00
Общество

Подорожания проезда воронежцам придется подождать

Новый тариф пока не разработали
Виктор ПАВЛОВ
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Многие воронежцы сегодня ждали повышения оплаты проезда в общественном транспорте. Этого пока не произошло. Новая стоимость проезда до сих пор не утверждена. Для горожан сохраняется интрига, насколько повысится цифра.

В управлении по государственному регулированию тарифов ранее говорили, что рассматриваемая стоимость - от 20 до 25 рублей. Ведомство собирается начать окончательный расчет в конце этой недели, когда получит все необходимые документы от мэрии.

Добавим, что стоимость проезда едва ли будут повышать прямо перед Днем города. Изменений стоит ждать после праздника.

Напомним, 20 августа тему обсуждали в региональной Общественной палате. Первый вице-мэр Воронежа Сергей Петрин сообщил, что сумма еще не утверждена, однако подорожание может произойти уже через месяц.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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