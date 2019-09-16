2019-09-16T13:33:00+03:00
Происшествия

В Воронеже поймали парня, напавшего с топором на продавщицу и обокравшего ее

Этот же молодой человек со своим другом избил мужчину за отказ в угощении алкоголем
Юлия ДИДЕНКО
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В Воронеже поймали парня, который за один день совершил несколько преступлений. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону в понедельник, 16 сентября.

В полицию обратился мужчина с заявлением об избиении и краже. В этот день 49-летний местный житель проходил мимо закусочной на улице Машиностроителей. К нему подошли двое неизвестных и попросили угостить алкоголем. Получив отказ, один из них сломал ему нос, а второй выхватил сумку, в которой находились продукты питания на сумму около 800 рублей, после чего оба сбежали.

Личности преступников помогли установить камеры видеонаблюдения. Ими оказались местные жители, 21 и 25 лет, ранее неоднократно судимые за совершение имущественных преступлений. На них возбудили уголовное дело по ч.2 ст. 162 УК РФ «Разбой».

Выяснилось, что в этот же день, 13 сентября , в 03.45 21-летний парень после совершения преступления зашел в магазин, занимающийся реализацией алкоголя, расположенный на улице 9 Января. Злоумышленник попытался познакомиться с продавцом, но получил отказ. Затаив обиду, через несколько минут он вернулся, но уже с тором. Урожая женщине, он похитил шесть тысяч рублей, затем скрылся.

В настоящее время подозреваемый арестован.

ИСТОЧНИК KP.RU

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