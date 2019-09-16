2019-09-16T13:12:42+03:00
Происшествия

В Воронежской области нерадивую мать отправили в колонию за долг по алиментам

Женщина проведет в исправительно-трудовом учреждении три месяца
Юлия ДИДЕНКО
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В Россошанском районе горе-мать отправили в колонию за 400 тысяч долга по алиментам. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП России по Воронежской области в понедельник, 16 сентября.

Приставы выяснили, что 39-летняя местная жительница забыла о том, что у нее есть несовершеннолетний сын, который живет с родственниками. Она нигде не работала, мер к трудоустройству не предпринимала, вела асоциальный образ жизни и накопила огромный долг по алиментам.

В 2018 году за неисполнение судебного акта о взыскании алиментов нерадивая мать привлекалась к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ и ей было назначено судом наказание в виде обязательных работ на 100 часов. Но и от них она уклонилась. Тогда на женщину возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 157 УК РФ (неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения суда или нотариально удостоверенного соглашения средств на содержание детей, а равно нетрудоспособных детей, достигших восемнадцатилетнего возраста). Суд назначил ей 10 месяцев работ.

Когда же и это решение суда россошанка проигнорировала, наказание заменили на три месяца колонии. Должницу отправили в исправительно-трудовое учреждение для отбывания наказания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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