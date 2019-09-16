Воронежская любительница соцсетей потеряла 100 тысяч рублей после переписки с мошенником

СЕГОДНЯ 13:07 2019-09-16T13:09:02+03:00

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46-летняя жительница Воронежа купилась на уловку обманщика, который представился администратором соцсети. Ей пришло личное сообщение со словами благодарности за долгие годы пользования страницей. "Администратор" предложил перевести поздравительные бонусы прямо на банковскую карту. Женщина обрадовалась и сообщила мошеннику все личные данные, которые он просил. Бонусы так и не пришли, зато с карты исчезли 100 тысяч рублей.

- Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации "Мошенничество". Сотрудники полиции призывают жителей города и области соблюдать бдительность и никому не сообщать свои банковские реквизиты, персональные данные и коды из СМС сообщений. С особой осторожностью относиться к предложениям о зачислении бонусов и переводе задатка за товар или услугу, - комментируют в ГУ МВД по Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU