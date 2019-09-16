В Воронежской области нашли останки советского солдата
В Воронежской области в селе Озерки Бутурлиновского района на углу поля нашли останки солдата Рабоче-крестьянской красной армии. Место временного захоронения поисковикам показал местный житель. Он заметил его во время полевых работ. Об этом сообщили в группе поискового отряда «Патриот».
15 сентября добровольцы полностью эксгумировали останки советского воина и перевезли их в помещение поискового отряда. Личность бойца пока не установили.
Напомним, недавно поисковики обнаружили останки 40 бойцов вермахта во время межрегиональной «Вахты Памяти» в исчезнувшем хуторе Красное Орехово в Верхнемамонском районе.
ИСТОЧНИК KP.RU