В Воронежской области нашли останки советского солдата

СЕГОДНЯ 12:36 2019-09-16T12:39:38+03:00

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В Воронежской области в селе Озерки Бутурлиновского района на углу поля нашли останки солдата Рабоче-крестьянской красной армии. Место временного захоронения поисковикам показал местный житель. Он заметил его во время полевых работ. Об этом сообщили в группе поискового отряда «Патриот».

15 сентября добровольцы полностью эксгумировали останки советского воина и перевезли их в помещение поискового отряда. Личность бойца пока не установили.

Напомним, недавно поисковики обнаружили останки 40 бойцов вермахта во время межрегиональной «Вахты Памяти» в исчезнувшем хуторе Красное Орехово в Верхнемамонском районе.

ИСТОЧНИК KP.RU