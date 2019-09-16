2019-09-16T12:15:18+03:00
Происшествия

В Воронежской области мужчина насмерть забил отчима кирпичом за оскорбления матери

Пенсионеру было 89 лет
Юлия ДИДЕНКО
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В Борисоглебске местный житель нашел труп 89-летнего мужчины и сообщил в полицию. Инцидент произошел 12 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области в понедельник, 16 сентября.

Выяснилось, что пенсионера убили. И виновен в этом его 37-летний пасынок. В отделе полиции он признался в преступлении и рассказал, что утром 7 сентября он пришел проведать отчима. Во время разговора пожилой мужчина стал негативно высказываться о своей бывшей супруге, что разозлило ее сына. Тогда он схватил кирпич и начал избивать пенсионера. Затем вонзил в него нож. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия, а мужчина скрылся.

В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следственными органами СК РФ по Воронежской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство».

ИСТОЧНИК KP.RU

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