2019-09-16T11:05:02+03:00
Общество

В Воронеже появились "серебряные волонтеры"

Слушатели Академии пенсионеров объединились в отряд добровольцев-помощников
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото управы Ленинского районафото управы Ленинского района
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Желание помогать ближнему – вне возраста. Это доказали слушатели Академии пенсионеров, работающей в Ленинском районе Воронежа. На днях две бригады «серебряных волонтеров» помогли семье пожилых людей навести порядок во дворе частного дома. Так получилось, что хозяева долгое время отсутствовали – проходили лечение в стационаре – и вот должны вернуться домой. Но за время их болезни двор и прилегающая территория пришли в запустение: заросли сорняками и буйной порослью. Помочь супругам вызвались волонтеры из Академии пенсионеров, которые как никто другой понимают важность поддержки в пожилом возрасте.

- Добрые бабушки оперативно избавили двор от мусора и сорняков; привели в порядок придомовую территорию и сад, - отметили в управе Ленинского района. - При этом никого не оставили равнодушным умелые действия сотрудника Комбината благоустройства Олега, который своим инструментом – бензопилой Stihl профессионально и быстро освободил территорию от кленовой поросли, старых пней, произвел санитарную обрезку и кронирование плодовых деревьев.

«Серебряные волонтеры» регулярно помогают своим ровесникам и старшим соседям прибраться во дворе, навести порядок возле своего учреждения – районного управления социальной защиты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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