2019-09-15T23:40:06+03:00
Происшествия

В Воронеже нашли тело 15-летнего подростка

По предварительной информации, он надышался газом из баллончика
Виктор ПАВЛОВ
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Тело 15-летнего подростка нашли на кладбище в микрорайоне Боровое, сообщают местные жители. По предварительной информации силовиков, подросток мог надышаться газа из баллончика.

В обстоятельствах происшествия разбираются следователи. По факту обнаружения тела проводится проверка, устанавливается причины и обстоятельства произошедшего. Проведен осмотр места происшествия. Сейчас следователи устанавливают круг общения подростка. Точную причину его смерти установит судебно-медицинская экспертиза.

Не так давно 17-летняя девочка умерла, надышавшись газом. Еще раньше по той же причине скончался 14-летний подросток.

ИСТОЧНИК KP.RU

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